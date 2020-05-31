Son dakika... THY'DEN DÜNYA KABİN MEMURLARI GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO - Son Dakika

Türk Hava Yolları, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü'nü hazırladığı videoyla kutladı.

Türk Hava Yolları (THY) her yıl 31 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Kabin Memurları Günü'nü, hazırladığı özel bir video ile kutladı. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 'Milyonlarca yolcunun güvenli ve ayrıcalıklı seyahatine eşlik eden kabin memurlarının, asli görevlerinin yanı sıra çok yönlü misyonlarına da değinilen videoda; Türk Hava Yolları ailesinin yeri geldiğinde rahatsızlanan bir yolcuya ilk müdahaleyi yapan bir sağlık görevlisi, yeri geldiğinde ise yardım elini dünyanın dört bir yanına uzatan iyilik elçisi yönlerine vurgu yapıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında Türkiye'nin başarılı mücadelesine önemli bir katkıda bulunan Türk Hava Yolları, dünyanın 70'ten fazla ülkesinden 50 binin üzerinde vatandaşı tahliye uçuşları ile yurda taşıdı. Kabin memurları, bu uçuşlarda gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşların güvenli ve sağlıklı seyahati için özverili bir performans sergiledi denildi.

31 MAYIS 1980'DE MESLEK OLARAK KABUL EDİLDİ

Kabin memurluğunun 31 Mayıs 1980 tarihinde ilk kez profesyonel meslek olarak kabul edilmesi nedeniyle 31 Mayıs, dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır Kabin Memurları Günü olarak kutlanıyor. Tarihteki ilk kabin memuru olan Alman HeinrichKubis'in ilk uçuş görevini 1912 yılında gerçekleştirdiği biliniyor. Türk Hava Yolları da Türkiye'de 1999 yılından beri kutlanan bu günü, bu yıl filosunda görevli 12 binden fazla kabin memuru ile birlikte kutluyor.

AİLEMİZİN GÜLEN YÜZLERİ

Dünya Kabin Memurları Günü ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'Birkaç saatlik uçuş seyahati unutulmaz bir hikayeye dönüşebiliyorsa ya da çok zorlu geçeceğinden eminken birileri bizim için kolaylaştırıyorsa bu onların sayesinde oluyor. Türk Hava Yolları ailemizin gülen yüzü kabin memuru arkadaşlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun dedi.