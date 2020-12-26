Son Dakika: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi zorunluluğu 2 gün ertelendi
26.12.2020 20:10
Son dakika: Yurt dışında Türkiye'ye gelecek yolculara PCR test zorunluluğuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklama yaparken, zorunluluk tarihinin 28 Aralık'tan 30 Aralık 2020'ye ertelendiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçağa biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi ibrazına ilişkin tarihin 30 Aralık 2020 olarak güncellendiğini açıkladı.
PCR TESTİNDE GÜNCELLEME
Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ekşi, "Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcularımız için istenen negatif PCR testinin ibraz zorunluluğu 30 Aralık 2020 tarihi olarak güncellenmiştir" açıklamasını yaptı.
Son Dakika F.Bahçe'de vakalar artıyor! Ozan Tufan'dan sonra 3 futbolcu daha koronaya yakalandı Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu ABD'de bir kişi, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için lav silahı kullandı 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan zanlı, tutuklandı Trabzon'da bir gol daha! Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu