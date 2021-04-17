THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman vefat etti - Son Dakika

Enver Alas/ TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

2014 yılından bu yana THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinde bulunan 61 yaşındaki Ahmet Karaman, sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hemşehrim, aile dostum, çalışma arkadaşım büyüğüm THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman'ı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Karaman'ın cenazesi bugün Gebze Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KARAMAN KİMDİR?