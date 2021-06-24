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Son dakika: Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 5. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 5. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne katıldı Açıklaması

24.06.2021 18:13
Son dakika: Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 5. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne katıldı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: Bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nin çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nin çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamaya göre, zirvede katılımcılara 7 ayrı oturumda bakanlık yetkilileri tarafından devlet destekleri anlatıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'nın hem turizm gelirleri açısından hem de üretim ve imalat potansiyeli bakımından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde verilen destekleri katılımcılara anlatan Turagay, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99.8'ini oluşturan KOBİ'leri "bel kemiği" olarak nitelendirdi.

Turagay, KOBİ'leri ihracata daha fazla yönlendirmek istediklerini vurgulayarak, "İhracatımızı devlet yardımı programlarıyla destekliyoruz. 2021 yılı için 4,2 milyar liralık bir kaynaktan bahsediyoruz. Küçük olabilir ama baktığımız zaman ihracatçı olmak isteyen firmalarımız için Kolay İhracat Platformu'muz, İhracat Akademi'miz var. Dış ticaret bilgilendirme seminerleri yapılıyor. Önümüzdeki dönemde ihracatın daha da tabana yayılmasını istiyoruz. Firmalarımızı yurt dışı talebin getirdiği ilave avantajlardan yararlanmaya yönlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Elektronik ticaretin her geçen gün hızla arttığını vurgulayan Turagay, şunları kaydetti:

"Elektronik ticaret 2020 yılında 4,3 trilyon doları buldu. Önümüzdeki 3 yılda 6,5 trilyon dolarlara çıkması bekleniyor. Türkiye'de elektronik ticaretin hızla arttığını görüyoruz. Yüzde 60'ların üzerinde bir artış var ama hala 220 milyar lira civarındayız. Bunu daha da yükseltmemiz lazım. Dijital dönüşümü başaramayan firmalar sistem dışında kalmak riskiyle karşı karşıya kalacak."

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin de stratejik bölgesel projelerin desteklenmesi konusuna dikkati çekerek, illerin ekonomisine dinamizm katacak projelere de özel teşvik verilmesi gerektiğini belirtti.

Son dakika: Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 5. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne katıldı Açıklaması
Son dakika: Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 5. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne katıldı Açıklaması
Son dakika: Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 5. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne katıldı Açıklaması

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Antalya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 5. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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