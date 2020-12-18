Son Dakika | Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay : " Ekim ihracatı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı" - Son Dakika

Son Dakika | Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay : " Ekim ihracatı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı"

18.12.2020 12:33
Son Dakika | Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay :

Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye ekonomisinin pandeminin olumsuz etkilerini yavaş yavaş atlatmaya başladığını belirterek, "Ekim ayında bir önceki yılın ekim ayına göre ihracatımızı yüzde 5,6 artırarak 17,3 milyar dolara çıkardık.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye ekonomisinin pandeminin olumsuz etkilerini yavaş yavaş atlatmaya başladığını belirterek, "Ekim ayında bir önceki yılın ekim ayına göre ihracatımızı yüzde 5,6 artırarak 17,3 milyar dolara çıkardık. Bu aylık bazda ihracat bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde gerçekleştirdiğimiz en yüksek ihracattı." dedi.

Turagay, Marmara Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Marmara Sinerji Kulübü'nün düzenlediği Sinerji Liderlik Zirvesi'nde, Türkiye'nin ihracatına ve ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyanın ve Türkiye'nin pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Turagay, mart ayından itibaren fabrikaların ve sınır kapılarının kapandığı günlerin yaşandığını hatırlattı.

Türkiye'nin 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüme hızına ulaştığını ve ihracatta önemli başarılar kaydettiğini aktaran Turagay, "Pandeminin gelmesiyle bir anda sınır kapıları kapandı. Bir anda martın ikinci yarısından itibaren ihracatımız hızla düşmeye başladı ve panik olmaya başladık. Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) tahminleri alınmaya başlandı. Bu tahminlere göre en iyi senaryoda bile dünya ticareti yüzde 13 daralacak, en kötü senaryoda yüzde 33 daralacaktı. Korkunç rakamlardan bahsediyorduk." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın "temassız ticaret" çalışması başlattığını aktaran Turagay, bütün sektör paydaşlarını toplayarak ihracatı devam ettirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Temassız ticarete göre, Türk şoförlerin tırı gümrük kapısındaki ortak alana bıraktığını, karşı taraftaki şoförlerin tırı devralarak dağıtıma devam ettiğini anlatan Turagay, Irak sınır kapısı olan Habur'da günde bin 500 tırın bu şekilde karşıya geçtiği seviyelere ulaşıldığını söyledi.

"Zorlu dönemleri gerçekten 7/24 çalışarak atlattık"

Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'nda da "temassız ticaret" uygulamasına başladıklarını ifade ederek, ardından limanlarda da bu uygulamanın yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ının deniz yoluyla yapıldığını belirten Turagay, tüm hijyen tedbirlerinin alınarak deniz yoluyla ticareti devam ettirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin ihracatının nisan ayında yüzde 30 civarında gerilediğini anlatan Turagay, "Mayıs ve hazirandan itibaren Türkiye de toparlanmaya başladı. Dünya yavaş yavaş ilk etkilerini atlatıp açılmaya başladı. Açılmaya başlayınca biz de sınır kapılarımızı açmaya başladık. 14 günlük karantina dönemi vardı, onları uyguladık. Şoförler geliyordu evde 14 gün geçirmek zorunda kalıyorlardı ama o zorlu dönemleri gerçekten 7/24 çalışarak atlattık. Kabus gibiydi, inşallah bir daha yaşamayız. Gerçekten uyumadığım günleri biliyorum." diye konuştu.

"Kapasite kullanım oranları yüzde 75'leri buldu"

Türkiye ekonomisinin haziran ayından itibaren yavaş yavaş toparlanmaya başladığını anımsatan Turagay, şöyle konuştu:

"İhracatımız 3'üncü çeyrekte 2'nci çeyreğe göre yüzde 33,9 arttı. Son 5 ayda ortalama ihracatımızdaki artış hızı geçen seneyle mukayese edildiğinde yüzde 2,3'ü buldu. Ekim ayında bir önceki yılın ekim ayına göre ihracatımızı yüzde 5,6 artırarak 17,3 milyar dolara çıkardık. Bu aylık bazda ihracat bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde gerçekleştirdiğimiz en yüksek ihracattı.

Bu arada DTÖ tahminlerini revize etti. Dünya ticaretinin 2020'de yüzde 9,2 küçüleceğini beklediğini belirtti. Bunların altında bir varsayım vardı; ikinci dalganın yaşanmaması. Şimdi yaşıyor muyuz? Şimdi ufak tefek kapanmalar var ama şunu söyleyeyim, Türkiye'nin ekonomik açıdan kapasite kullanım oranları yüzde 75'leri buldu. PMI Endeksi son 5-6 aydır 50 eşik değerin üstünde yüzde 54'leri bulmuş durumda. İmalat Sanayi Üretim Endeksi'ndeki artış yüzde 8'lere ulaşmış duurmda. Bunlar hep olumlu sinyaller. 2'nci çeyrekte tabii ki küçüldük, yüzde 9,9 küçüldük ama inşallah ay sonunda açıklanacak 3'üncü çeyrek rakamıyla büyümeye yeniden başlayacağız ve yüzde 5'ler, yüzde 6'lar civarında bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz, bekliyoruz açıklanan bilgiler ışığında."

"Gidilecek çok yolumuz var"

Rıza Tuna Turagay, küresel tedarik zincirinde Çin'in dışına kaymanın yaşandığını anımsatarak, bu konuda Türkiye'nin öne çıkması için tedbirler aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin otomotiv sektöründe yüzde 60 seviyesinde kapasite kullanım oranıyla çalıştığını anlatan Turagay, "Gidilecek çok yolumuz var." dedi.

Bakanlık olarak sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerine öncelik verdiklerini anlatan Turagay, 44 farklı ülkede 22 tane sanal ticaret heyeti düzenlediklerini, 6 tane sanal fuar düzenlediklerini kaydetti.

Cumhuriyet, Türkiye, Bakan, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay : ' Ekim ihracatı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı' - Son Dakika Ekonomi


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