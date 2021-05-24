Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Sarp Sınır Kapı'mızı, gurur duyduğumuz, ihracatımızın daha da arttığı önemli bir kapı haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Turagay, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyetle gümrük sahasını gezerek, işleyiş ve uygulamalar konusunda yetkililerden bilgi alan Turagay, personel ve tır şoförleriyle de sohbet ederek talep ve sorunları dinledi.

Gümrükteki incelemeler sonrası basına kapalı gerçekleşen 3 saatlik toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Turagay, Sarp Sınır Kapısı'nın, Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan en önemli sınır kapısı olduğunu söyledi.

Turagay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kısa bir süre önce Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduğunu anımsatarak, "Bakanımız bize de talimat verdi. Bugün Sayın Valimizle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, gümrükler genel müdürümüz, muhafaza genel müdürümüz, gıda kontrol genel müdürümüz ve kaymakam arkadaşlarımızla birlikte bir değerlendirmede bulunduk" dedi.

Sarp Sınır Kapısı'nın yoğun bir trafiği olduğunu dile getiren Turagay, "Günlük 500'ün üzerinde araç çıkışı var. Yaklaşık 400 araç girişi var. Senelik rakamlara vurduğumuzda rakamların ne kadar yüksek boyutlara çıktığını görüyoruz. Gürcistan bizim için önemli. Aynı zamanda ihracat pazarı. Gürcistan'a 1,4 milyar dolarlık ihracatımız var. Gürcistan'ın bizim için en önemli noktalarından bir tanesi de transit geçiş ülkesi olması." diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısı'nda sahanın dar olması nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşandığına atıfta bulunan Turagay, şu ifadeleri kullandı:

" Bunları nasıl aşabiliriz? Kuyrukları nasıl azaltabiliriz ve kuyruksuz bir Sarp Gümrük Kapısı'nı yapabiliriz? Bu konuları Sayın Valimizle ve ilgili temsilcilerle uzun uzun tartıştık. Önümüzdeki dönemde önemli adımlar atacağız. Sayın Bakanımızın da talimatıyla Sayın Valimizin öncülüğünde bir tır parkı çalışmamız var. Bu devreye girdiğinde sistemin daha efektif ve etkin çalışması sağlanacak. Bu bağlamda da buradaki rakamları, 700'leri bulmuştuk. 700'lerin üzerine taşıyacağız. Giriş rakamlarını da artırmayı hedefliyoruz. Sarp Sınır Kapı'mızı gurur duyduğumuz, ihracatımızın daha da arttığı önemli bir kapı haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Bakan Yardımcısı Turagay'a ziyaretleri sırasında Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Murat Yaman, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Recep Bilgin, Kemalpaşa Kaymakamı Recep Gündüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek ve diğer ilgililer eşlik etti.