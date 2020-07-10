Son Dakika: Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak'tan firmalara "sahte ürünü bildirin" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika: Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak'tan firmalara "sahte ürünü bildirin" çağrısı Açıklaması

Son dakika haberine göre Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, zeytin ve zeytinyağında sahte ve tağşişli ürünlerin tespiti konusunda sektör firmalarından yardım ve bilgi beklediklerini söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, zeytin ve zeytinyağında sahte ve tağşişli ürünlerin tespiti konusunda sektör firmalarından yardım ve bilgi beklediklerini söyledi.

Uluslararası Zeytin Konseyi himayesinde Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından düzenlenen Türkiye Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödülleri, İzmir'deki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, törendeki konuşmasında, zeytin türlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarileşmesi konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Zeytin ve zeytinyağının çok önemli bir ticari meta olduğuna işaret eden Uçarmak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile sektörün gelişmesi için iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Taklit ve tağşiş konusu

Uçarmak, Türkiye'nin zeytin konusunda önünün açık olduğuna işaret ederek, sektördeki en önemli tehlikelerden birinin de taklit ve tağşiş olduğunu hatırlattı.

"Kaliteli bir ürünü bozma" ve "sahte ürün" satma şeklinde satışlara internette sıkça rastlandığına dikkati çeken Uçarmak, "Evinize sahte ürün gönderiliyor. Markaları taklit ediyor ya da sahte ürün satıyor. Benim talebim, bu konuda ciddi olan, emek veren firmalardan bilgi akışıdır. Firma, sahte ürünü işaret ediyorsa biz gereğini yaparız." diye konuştu.

Uçarmak, yaklaşık 6 ay sonra yürürlüğe girmesi hedeflenen 9 yeni yönetmelik kapsamında internet yoluyla satış konusunda ciddi denetimler sağlanacağını aktardı.

Kaliteli zeytin ve zeytinyağı konusunda bazı firmaların büyük çaba gösterdiğinin altını çizen Uçarmak, şöyle konuştu:

"Zeytin ve zeytinyağında kalite zincirinin korunabilmesi için ciddi çaba gerekiyor. Bu çabayı suistimal edecek kişilere izin vermeyelim. Ticaret Bakanlığının çok çeşitli şikayet kanalları var somut bir bilginin gereği her koşulda yapılacaktır. Firmalardan gayret bekliyorum. İnsanlar şikayet etmek istemiyorlar ama bilgi doğruysa şikayet kötü bir şey değildir."

"İnsanlar ucuza yönlendiriliyor"

UZZK İcra Direktörü Mustafa Tan da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde zeytin ve zeytinyağı tüketimi konusunda sıkıntı olmamasına rağmen sektörün olumsuz etkilendiğini belirtti.

İnternet ortamında Ayvalık, Edremit gibi ün yapmış ve coğrafi işarete sahip zeytin markalarının kullanılarak satış yapıldığını ve tüketicinin kandırıldığını savunan Tan, "İnsanlar ucuza yönlendiriliyor. Taklit ve tağşiş ile ilgili yasa taslağı TBMM'de. Bu taslak daha ziyade markalı olanları kapsıyor. Markasız ürünler de cirit atıyor, yüzde 90'ı da zeytinyağı olmayan yağlar. Sektörün gerçek temsilcileri o parayı kazanmıyor." diye konuştu.

UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet ise Türkiye'nin her geçen yıl kaliteli zeytinyağı üretmede daha başarılı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yoğun, orta, hafif ve olgun meyvemsilik dallarında finale kalan 16 firmadan dereceye girenlere ödülleri verildi.

Zeytinyağı, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak'tan firmalara 'sahte ürünü bildirin' çağrısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
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