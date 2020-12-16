Son dakika... Ticaret Bakan Yardımcısı Yılmaz Batur, iş dünyası ile Brexit sonrasını değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika... Ticaret Bakan Yardımcısı Yılmaz Batur, iş dünyası ile Brexit sonrasını değerlendirdi

16.12.2020 14:05
Son dakika... Ticaret Bakan Yardımcısı Yılmaz Batur, iş dünyası ile Brexit sonrasını değerlendirdi, System.String[]

Son dakika haberine göre Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Brexit sürecinde Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında devam eden müzakereler ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sonuçlandırılması hedeflenen Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Türk...

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Brexit sürecinde Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında devam eden müzakereler ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sonuçlandırılması hedeflenen Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Türk iş dünyasıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Yılmaz Batur ile Türk iş dünyasının dün yaptığı çevrim içi toplantıya, TOBB, TİM, TÜSİAD, DEİK, MÜSİAD, ECİD, TÜRKBESD üyesi yaklaşık 550 firma katıldı. Birleşik Krallık ile AB arasında devam eden anlaşma müzakereleri ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sonuçlandırılması hedeflenen STA konusunda gelinen aşamanın ele alındığı toplantıda, bu ülkenin Gümrük Birliği'nden ayrılacağı 1 Ocak 2021 sonrasında ticari ilişkilerde geçerli olacak düzen, ayrıntılarıyla masaya yatırıldı.

Yılmaz Batur, temel hedeflerinin Birleşik Krallık ile bir STA'nın sonuçlandırılarak, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi olduğunu belirterek, bu kapsamda anlaşmayla ilgili gelişmeler ve muhtemel bir STA döneminde ticaret düzeni hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki STA müzakerelerinin olumu seyrettiğini ifade eden Yılmaz Batur, bu ay sonunda anlaşmanın imzalanması konusunda hazırlık yapıldığını bildirdi.

Yılmaz Batur, AB ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerdeki duruma ilişkin de bilgi vererek taraflar arasında çalışmaların sürdüğünü ancak nihai bir mutabakata varılmadığını vurguladı.

AB ile Birleşik Krallık arasında STA imzalanamaması halinde 1 Ocak 2021 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre ticaret yapmaları ihtimalinin bulunduğu bilgisini veren Yılmaz Batur, bu hususun iş dünyası tarafından da dikkate alınmasının yararlı olacağını kaydetti.

AB ile Birleşik Krallık arasındaki sürece bağlı olarak her ihtimale hazırlıklı olduklarını vurgulayan Yılmaz Batur, ortaya çıkabilecek iş yoğunluğuna karşı Türkiye tarafında gerekli tedbirlerin alındığını, ayrıca Birleşik Krallık tarafındaki işlemlerde de firmalara gerekli yardımı sağlamaya hazır olunduğunu anlattı.

Toplantıda firmalardan gelen detaylı sorulara da cevap veren Yılmaz Batur, Londra Ticaret Müşavirliğinin de tüm aşamalarda firmalara destek ve yardımcı olmak üzere hazır bulunduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık, Türkiye, Brexit, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ticaret Bakan Yardımcısı Yılmaz Batur, iş dünyası ile Brexit sonrasını değerlendirdi - Son Dakika


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