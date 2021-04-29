Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Ekonomi Bakanı Arıklı ile görüştü
29.04.2021 11:45
Son dakika genel haberine göre Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Ekonomi Bakanı Arıklı ile görüştü Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı'yı ağırladı.
Ticaret Bakanı Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Ekonomi Bakanı Arıklı ile görüştü
ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı'yı ağırladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bakanlık binasında görüştü. Ticaret Bakanı Muş, yapılan ziyaretten dolayı Bakan Arıklı'ya teşekkür ederek, "Bir kulağımızda Cenevre'deki görüşmelerde. Cenevre'deki çıkan görüşme çıkacak sonuçların soydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Bakan Arıklı ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a yeni görevinden dolayı başarılar diledi.
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