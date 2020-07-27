Son dakika! Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov, Avrasya Ekonomik İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen "Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" konulu programa katıldı. Programda konuşan Bakan Pekcan, "Pandemi koşullarında gerçekleştirilen bu ziyaret iki ülkenin çok boyutlu tarihsel ilişkilerinin de bir göstergesidir. Tüm ülkeleri etkisine alan pandemi sağlık kadar ekonomileri de etkilemiş oldu. Aldığımız güçlü önlemler sayesinde Türkiye'nin pandemiden en az etkilenen ülkeler arasına girmesini sağladık. Türkiye OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır. Pandemi döneminde ticarette yeni yöntemler geliştirdik. Temassız ticaret nosyonumuzla ihracatımızı, dış ticaretimizi şoför değiştirerek bir şekilde gerçekleştirdik. Sanal ticaret heyetleri, fuarlarda ciddi anlamda katılımcılar sağladık. Özbekistan'la Şubat ayında yüksek düzeyli stratejik iş birliği anlaşmasını imzaladık" diye konuştu.

61 eylem planı oluşturduklarını ve bu planı da yarın gözden geçireceklerini ifade eden Pekcan, "Ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde Sayın Umurzakov ile ortak adımları geliştireceğiz. Tabii bu süreçte bizim müşavirlerimiz Özbekistan'daki fırsatları tanıtmış iş adamlarına, 23 Haziran'da Türk-Özbek iş adamlarıyla bir araya geldik. 29'unda sanal ticaret ekibiyle bir araya geldik. Biz pandemi döneminde de kesintisiz ilişkilerimizi devam ettirdik. Sayın başbakan yardımcısıyla, Türk Konseyi ticaret bakanlarıyla ve gümrük idaresi başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldik. Kendileriyle temassız ticaret konusunda paylaşımlarımızı paylaştık. Basitleştirilmiş gümrük hattı gibi en azından Türk Konseyi ülkeleri arasında demiryolları ticaretinin arttırılması, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattının daha fazla kullanılması hem geçiş kotlarının azaltılması hem de bu süreçte gümrük süreçlerinde işbirliği gibi yol haritaları belirledik. Özbekistan ile ticaret ilişkilerimiz geçtiğimiz yıl yüzde 24.6 artarak 2.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sene ilk ayda ticaretimiz yüzde 16 azaldı. Ama biz bugünden itibaren bu ticaretin yeniden ivmelenerek cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyarlık dolarlık hedefine ulaşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Pekcan, ayrıca pandemi sonrası Özbekistan'ı ziyaret edeceğini aktardı. - ANKARA