Bakanlık, kuaför, berber ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e ertelendi

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Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz aylarda berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasını zorunlu hale getirmişti. Buna göre, berber, kuaför ve güzellik salonları bulundukları illerdeki valiler tarafından belirlenecek şekilde haftanın bir günü kapalı kalacaktı. Söz konusu karar ise 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktı.

3 AY ERTELENDİ

Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada ise uygulama tarihinin ertelendiği duyuruldu. Buna göre karar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

ÜÇ GRUP İÇİN AYRI AYRI KAPANMA GÜNLERİ BELİRLENECEK

Kararla birlikte berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde Valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp Valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri belirlenebilecek.

"AİLE BAĞLARININ GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLANMASI AMAÇLANDI"

Ticaret Bakanlığı, alınan kararın gerekçesini şu ifadelerle duyurmuştu: "Karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkân tanınmış; bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellenmiştir."