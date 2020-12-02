Son dakika! Ticaret Bakanlığı: "GTS'ye göre Kasım ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 oranında azaldı, ithalatımız ise yüzde 16,07...
02.12.2020 10:55
Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanlığı: "GTS'ye göre Kasım ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 oranında azaldı, ithalatımız ise yüzde 16,07 oranında arttı.
Ticaret Bakanlığı: "GTS'ye göre Kasım ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 oranında azaldı, ithalatımız ise yüzde 16,07 oranında arttı." - ANKARA
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