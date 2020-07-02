Son Dakika: Ticaret Bakanlığı Haziran ayı ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı Haziran ayı ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemi (GTS) ve Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) ışığında Haziran ayı ithalat ve ihracat verilerini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemi (GTS) ve Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) ışığında Haziran ayı ithalat ve ihracat verilerini açıkladı.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı


GTS kapsamında genel ihracat ve ithalat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre arttığını bildirdi. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 8,24 artarak 16 milyar 305 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 11,52 artarak 29 milyar 774 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,61 seviyesine yükseldi.


Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin hem Türkiye hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı kaydedildi. Verilere göre Mayıs ayından itibaren yukarı yönlü toparlanma sinyali veren ihracat Haziran ayında artışa geçerek, Haziran ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 35,13 artış gösterdi. Mayıs ayında yüzde 74,5, geçen yılın Mayıs ayında ise yüzde 77,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı Haziran ayında yüzde 82,6'ya yükseldi. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ise Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,8 oldu. Bu rakam Ocak-Haziran döneminde yüzde 75,9 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ithalat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,24 artarak, 16 milyar 305 milyon dolar olarak gerçekleşti.


GTS kapsamında son 12 aylık dönemde Türkiye'nin ihracatı bir önceki döneme göre yüzde 6,38 oranında azalış ile 167 milyar 525 milyon dolar, ithalat ise yüzde 0,99 oranında azalış ile 207 milyar 90 milyon dolar oldu. Yine GTS kapsamında dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 2,44 azalarak, 374 milyar 614 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,89 oldu. GTS'ye göre Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD oldu. Bakanlık, Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülkenin Almanya olduğunu açıkladı. Almanya'nın ihracat rakamları arasındaki payı ise 1 milyar 293 milyon dolar oldu. Almanya'yı sırasıyla 1 milyar 13 milyon dolar ile İngiltere, 792 milyon dolar ile ABD takip etti. Haziran ayında Türkiye'nin ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin 4'ünde yüzde 52,4'lere varan artışlar yaşandı.


En fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya Federasyonu oldu. Haziran ayında en fazla ithalat yapılan Çin'in ithalattaki payı 1 milyar 935 milyon dolar oldu. Çin'i sırasıyla 1 milyar 526 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 185 milyon dolarla Rusya Federasyonu izledi.


ÖTS kapsamında genel ihracat ve ithalat rakamlarını da açıklayan Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,07, ithalatın ise yüzde 11,07 oranında arttığını kaydetti. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,07 artarak 12 milyar 733 milyon dolar, ithalat yüzde 11,07 artarak 15 milyar 830 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 12,82 artarak 28 milyar 563 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,43'e yükseldi.


ÖTS'ye göre Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya, İngiltere ve ABD oldu. En fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 210 milyon dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi 990 milyon dolar ile İngiltere ve 719 milyon dolar ile ABD takip etti.


ÖTS'ye göre Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülkeler de Çin, Almanya ve Rusya Federasyonu olarak kayda geçti. Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke 1 milyar 851 milyon dolar ile Çin olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 502 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 155 milyon dolarla Rusya Federasyonu izledi. - ANKARA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Ticaret Bakanlığı Haziran ayı ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:25 Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:14 WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor 10:56 ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
10:11
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:22:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Ticaret Bakanlığı Haziran ayı ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]