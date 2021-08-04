Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
04.08.2021 13:26
Son dakika: Ticaret Bakanlığı, orman yangınları sonrası yangın söndürme ekipmanlarında yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Konu hakkında inceleme başlatıldığını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır." açıklamasını yaptı.
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4.08.2021 14:07:57. #1.12#
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