Son dakika! Ticaret Bakanlığının dijital uygulaması ITC tarafından "mükemmel" olarak nitelendirildi - Son Dakika

Son dakika! Ticaret Bakanlığının dijital uygulaması ITC tarafından "mükemmel" olarak nitelendirildi

Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) "SheTrades Outlook" platformunun, Bakanlığın Türkiye Kadın Girişimci Online Network Programını ve Export Akademi Programını "mükemmel"...

Son dakika! Ticaret Bakanlığının dijital uygulaması ITC tarafından

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) "SheTrades Outlook" platformunun, Bakanlığın Türkiye Kadın Girişimci Online Network Programını ve Export Akademi Programını "mükemmel" olarak nitelendirerek, iyi uygulama örnekleri arasına aldığını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ticarette dijitalleşme seferberliğinin her alanda sürdürüldüğüne dikkati çekerek, Bakanlık tarafından kadın ve genç girişimcilere yönelik projelerin de hızla elektronik ortama aktarıldığını belirtti.

Pekcan, söz konusu paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"BM ve DTÖ tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) SheTrades Outlook platformu Bakanlığımızın Türkiye Kadın Girişimci Online Network Programını ve Export Akademi Programını mükemmel olarak nitelendirerek, iyi uygulama örnekleri arasına aldı. Ticarette dijitalleşme seferberliğimizi her alanda sürdürüyoruz. Kadın ve genç girişimcilere yönelik projelerimizi de hızla elektronik ortama aktarmaya devam ediyoruz. Dijital dünyada da ihracatçı kadınlarımızın ve gençlerimizin yanındayız."

Bakanlığın çalışmaları "SheTrades Outlook" tarafından "mükemmel" olarak nitelendirildi

Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da temmuz ayında hayata geçirilen SheTrades inisiyatifinin, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla küresel çapta politika yapıcılar için yol gösterici dijital bir araç olarak tasarlandığı ve bu platformda 25 ülkeden iyi uygulama örneklerine yer verileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, SheTrades Outlook platformunun, Ticaret Bakanlığınca mayıs ayında dijital ortama aktarılan ve 81 ilde kadın girişimcilere doğrudan ulaşarak, bu girişimcileri bir çatı altında toplamak ve ihracata yönlendirmek amacıyla yürütülen "Türkiye Kadın Girişimci Fiziki/Online Network Programı"nı "mükemmel" olarak nitelendirdiğine vurgu yapıldı.

Yaklaşık 2 bin girişimci, e-ihracata ilişkin süreçler hakkında bilgilendirildi

Açıklamaya göre, söz konusu platformda iyi uygulama örnekleri arasında yerini alan program kapsamında ağustos ayı itibarıyla 27 ilde kadın girişimci network toplantıları gerçekleştirildi. Söz konusu networkün 81 ile yayılması için çalışmalar devam ediyor.

Aynı şekilde Bakanlığın, UPS şirketi ortaklığında kamu-özel sektör iş birliği ile yürütülen Export Akademi Programı da iyi uygulama örneği olarak listelenecek.

2019'da yalnızca kadın ve genç girişimcilere açık olacak şekilde hayata geçirilen Export Akademi Programı'nın, tüm KOBİ'lerin ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini alabilmeleri ve özellikle e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için nisanda online ortama taşındığı ifade edilen açıklamada, nisandan bu yana gerçekleştirilen 4 online programda yaklaşık 2 bin girişimcinin, e-ihracata ilişkin süreçler hakkında detaylı bilgiler edindiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bunların yanı sıra Ticaret Bakanlığı, ticarette dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformunu girişimcilere sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kadın İhracatçı Network Platformu ile kadın girişimcilerin kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapmaları ve ihtiyaç duydukları network ağını oluşturmaları amacıyla hayata geçirilecek online platform ile kadın girişimciler ihracata yönlendirilecektir. Melek Yatırımcı Platformu ile melek yatırımcılarla ihracata yönelik yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı bir platform oluşturulması ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi amaçlamaktadır."

Birleşmiş Milletler, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Ticaret Bakanlığının dijital uygulaması ITC tarafından 'mükemmel' olarak nitelendirildi - Son Dakika Ekonomi

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