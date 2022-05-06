Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı

06.05.2022 20:26

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAK 681 plakalı otomobil ile 21 ABK 543 plakalı ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki Hüseyin Aslan (55), Mehmet Ali Demirtaş (50), Nesim Özcan (53) ile kamyonetteki Zeki G. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Mehmet Ali Demirtaş ve Nesim Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Hurdaya dönene araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(Murat Başal - İHA)

Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı

YORUMLAR
500
Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:41 İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:22:49. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement