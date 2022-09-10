Son Dakika | TİGEM'den tam otomasyonlu sulama ile su, zaman ve işçilik tasarrufu - Son Dakika
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Son Dakika | TİGEM'den tam otomasyonlu sulama ile su, zaman ve işçilik tasarrufu

10.09.2022 12:42
Son Dakika | TİGEM'den tam otomasyonlu sulama ile su, zaman ve işçilik tasarrufu

Gelen son dakika haberlerine göre TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 9 işletmesinde kullanılan modern sulama sistemi 'center pivot', homojen su dağılımı ile tam otomasyonlu sulama yaparak işçilik, su ve zamandan tasarruf sağlıyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 9 işletmesinde kullanılan modern sulama sistemi 'center pivot', homojen su dağılımı ile tam otomasyonlu sulama yaparak işçilik, su ve zamandan tasarruf sağlıyor.

TİGEM, dünyada ve ülkede yaşanan küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi için tarımsal sulama yatırımlarına ağırlık verdi. Bu çerçevede, ilk defa 2010 yılında Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 20 adet tesis edilen 'center pivot' sulama sisteminin sayısı, TİGEM genelinde 1000'e ulaştı. Betonarme platform üzerinde dairesel dönüş yaparak hareket eden 'center pivot' sulama sistemi, ürün çeşidine göre ayarlanabiliyor. Sistem aynı zamanda, su randımanının yüksekliği ve otomasyonu sayesinde işçilik maliyetini düşürüyor. Çelik konstrüksiyondan imal edilen sistemle salma sulamaya göre, yüzde 30'a kadar daha az su kullanılarak tasarruf sağlanıyor.

CEYLANPINAR'DA 813 'CENTER PİVOT'TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde halen 813 'center pivot' sulama sisteminin faaliyette olduğunu belirterek, "Ceylanpınar Sulama Projesi kapsamında 2021 yılında başlatmış olduğumuz ve şu an geçici kabul aşamasında olan 19 bin 370 dekar alanın sulamaya açılması projesinin bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla birlikte işletmemizdeki toplam 'center pivot' sayısı 866 adede ulaşmış olacak" dedi.Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bu yıl içinde yeni projeye de başlandığını kaydedeb Gezginç, "2023 yılı içerisinde tamamlanmasını planladığımız 60 bin dekar alanın sulamaya açılması projesi kapsamında, TİGEM genelinde toplam sulu tarım alanı varlığımızın 1 milyon 30 bin dekara, planlanan ilave yatırımlarla birlikte 2024 yılında ise 1 milyon 100 bin dekara ulaştırılmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.9 İŞLETMEDE TOPLAM 1000 'CENTER PİVOT'TİGEM'in ilerleyen yıllarda da ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Gezginç, 'center pivot' sulama sisteminin sadece Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunmadığını, TİGEM'in 9 işletmesinde toplam 1000 'center pivot' ile sulama faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi. Ülkede ilk kullanılan 'center pivot' sistemlerinin yabancı menşeli olduğunu aktaran Gezginç, "TİGEM'in bu sistemleri kullanmaya başlaması ve başarılı olunması sonucunda çiftçilerimiz de bu sistemleri tercih etti. Bu sayede yerli ve milli üretim gelişti" dedi. 2009 yılı öncesinde yağmurlama, damla ve büyük oranda salma sulama ile toplamda 210 bin dekar alan sulanırken, modern sulama yatırımları ile 2022 yılında toplamda 940 bin dekar alan sulamaya açıldı. TİGEM'de toplam sulanan alanın 407 bin dekarında 'center pivot' sulama sistemleri kullanılıyor.

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Kaynak: DHA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | TİGEM'den tam otomasyonlu sulama ile su, zaman ve işçilik tasarrufu - Son Dakika

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