Son dakika! TİKA'dan Afganistan'da engelli sporuna destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Herat Paralimpik Federasyonuna spor ve büro malzemesi desteğinde bulunarak, federasyona ait spor malzemesi deposunu yeniledi.

Afganistan'da altı yıldan beri faaliyet gösteren ve 250'den fazla sporcuya eğitim veren Herat Paralimpik Federasyonu, engelli birçok gencin spor yapmasına imkan sağlıyor. Federasyon bünyesindeki 15 engelli sporcu değişik zamanlarda milli takıma katılmaya hak kazanarak çeşitli madalyalar aldı. Malzeme eksikliği nedeniyle bazı branşlarda faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan federasyon, TİKA tarafından verilen destekle çalışmalarını daha ileri bir seviyeye çıkarma fırsatı buldu.

Malzemelerin teslim töreninde konuşan TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, sporcuların sağlanan imkanlardan istifade ederek daha verimli çalışmalar yapacağını ve verilen desteğin Afganistan sporuna önemli katkısının olacağını ifade etti.

Paralimpik Federasyonu Başkanı Nadir Şah Haydari de yaptığı açıklamada, TİKA'nın paralimpik spora verdiği destekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. - ANKARA