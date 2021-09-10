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Son dakika: TİKA'dan Bosna Hersek'te fiziksel ve zihinsel engelliler okuluna destek - Son Dakika

Son dakika: TİKA'dan Bosna Hersek'te fiziksel ve zihinsel engelliler okuluna destek

10.09.2021 19:01
Son dakika: TİKA'dan Bosna Hersek'te fiziksel ve zihinsel engelliler okuluna destek, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Zenica şehrinde faaliyet gösteren Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Terbiye, Eğitim ve Rehabilitasyon Okuluna engelli asansörü kurulumu gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'in Zenica şehrinde faaliyet gösteren Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Terbiye, Eğitim ve Rehabilitasyon Okuluna engelli asansörü kurulumu gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 1967 yılında kurulan ve 11 sınıf dahilinde 7-21 yaş aralığındaki 52 engelli çocuk ve gence hizmet veren okulda, özellikle tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerin bina içi alanlara erişimde ciddi sorunlarla karşılaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Özel gereksinime sahip öğrencilerin okula girişleri ile 2. katta bulunan sınıflar ve diğer mekanlara ulaşımlarının sağlanmasında okul hizmetlilerinin yaşadıkları sorunların çözülmesi için ihtiyaç duyulan bir adet engelli asansörü TİKA tarafından kurularak 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerin istifadesine sunuldu." ifadesine yer verildi.

Kurulumu gerçekleştirilen engelli asansörünün açılış törenine Zenica-Doboj Kantonu (ZDK) Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Spahija Kozlic, Pedogoji Kurumu Müdürü Aida Salkic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal, Okul Müdürü Tarik Salcinovic, eğitimciler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Bakan Kozlic, törende yaptığı konuşmada, eğitim sektöründe TİKA aracılığıyla birçok projeyi hayata geçiren Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti.

Fiziksel ve zihinsel engele sahip öğrencilerin eğitim aldığı okula yapılan projenin özel bir değer taşıdığını belirten Kozlic, "2022 yılında bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik eğitim programları ve ara eleman yetiştiren meslek okullarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik TİKA ile iş birliğine devam etmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Salcinovic de öğrencilerin okul içerisinde engelsiz dolaşmalarına, gerçekleştirilen faaliyetlere tam olarak dahil edilmelerine ve mimari engellerin aşılmasına katkı sunan proje için TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Okulun kurulduğu günden bu yana asansör sorunu yaşadıklarını aktaran Salcinovic, sorunun çözülmesinden ve okulun fiziki şartlarının öğrenciler için uygun hale getirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ünal ise proje ile fiziksel ve zihinsel engelliler okulunda eğitim gören özel çocukların hayatlarının kolaylaştırıldığını ve sosyal hayata katılmalarına imkan sağlandığını belirtti.

Engelli çocukların birçok alanda kendilerine yetebilmelerine olanak sağlayacak projelere devam edeceklerini söyleyen Ünal, söz konusu proje başta olmak üzere engelli çocukların yetişmesine katkı sunan eğitimciler ve idarecilere teşekkür etti.

Rehabilitasyon, Engelli, Okul, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: TİKA'dan Bosna Hersek'te fiziksel ve zihinsel engelliler okuluna destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: TİKA'dan Bosna Hersek'te fiziksel ve zihinsel engelliler okuluna destek - Son Dakika
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