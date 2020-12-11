Son Dakika | TİKA'dan Kazakistan Emniyet Mensuplarına Meslek İçi Eğitim - Son Dakika

Son Dakika | TİKA'dan Kazakistan Emniyet Mensuplarına Meslek İçi Eğitim

11.12.2020 14:17
Son Dakika | TİKA'dan Kazakistan Emniyet Mensuplarına Meslek İçi Eğitim, System.String[]

Son dakika haberler... Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Kazakistan Emniyet Mensuplarına çevrimiçi "Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi" verildi.

Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde Kazakistan Emniyet Mensuplarına çevrimiçi "Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi" verildi.

Çevrimiçi düzenlenen ve 7-10 Aralık 2020 tarihlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, TADOC Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen çevrimiçi eğitime, Kazakistan emniyetine mensup 11 kursiyer katıldı.

Verilen "Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi" kapsamında; suç örgütlerinin hukuki yapısı, örgütlü suç soruşturma sistematiği, soruşturma yöntem ve stratejileri, soruşturma dosyası ve bilgi notunun hazırlanması, operasyonel çalışmalarda sonuç raporunun ve tahkikat evrakının hazırlanması, operasyon planlama ve yönetme, silah, mühimmat ve tehlikeli madde kaçakçılığı, suç örgütünün tanımlanması, kriterleri ve karakteristik özellikleri, suç örgütlerinin faaliyet alanları gibi birçok konuda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Eğitim programının açılışına; Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Hukuku Koruma Organları Akademisi Rektör Yardımcısı Vekili Maralbek Yeşimov, Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisinden Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Erdem Özler, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli ile TİKA Kazakistan Koordinatörü İsmail Gürlek katıldı.

2009 yılından bu yana Kazakistan'da düzenlenen eğitim faaliyetleri çerçevesinde 37 kurs düzenleyen TİKA, bu zamana kadar 627 kursiyere eğitim verdi. - ANKARA

Son Dakika | TİKA'dan Kazakistan Emniyet Mensuplarına Meslek İçi Eğitim
Son Dakika | TİKA'dan Kazakistan Emniyet Mensuplarına Meslek İçi Eğitim
Son Dakika | TİKA'dan Kazakistan Emniyet Mensuplarına Meslek İçi Eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kazakistan, Polis, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TİKA'dan Kazakistan Emniyet Mensuplarına Meslek İçi Eğitim - Son Dakika


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