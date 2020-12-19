Son dakika: TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek - Son Dakika

Son dakika: TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek

19.12.2020 08:41
Son dakika: TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hövsgöl Vilayeti Mörön İlçesindeki 11. Kreşe 50 çocuk kapasiteli iki sınıflık ek bina inşa ederek ekipmanlarla donattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hövsgöl Vilayeti Mörön İlçesindeki 11. Kreşe 50 çocuk kapasiteli iki sınıflık ek bina inşa ederek ekipmanlarla donattı.

TİKA tarafından inşası tamamlanan ve çocuk yatağı, nevresim takımı, sıra, masa, sandalye, halı, elbise dolapları gibi ekipmanlarla donatılan iki sınıflı kreş binası törenle hizmete açıldı.

Gerçekleştirilen proje ile Moğolistan genelinde eğitim sektöründe karşılaşılmakta olan en büyük sorunlarından biri olan kreş kapasitesi sorununun çözülmesi, çocuklara uygun eğitim ortamının oluşturulması ve kırsal bölgelerde okul öncesi eğitim hizmetinin yaygınlaştırılmasına yönelik katkı sağlandı.

Projenin teslim töreninde konuşan Hövsgöl Valisi Ganbold Lhagvasüren, TİKA tarafından Mörön İlçesi 11.Kreşi bünyesinde ek iki sınıflı bina yapım projesinin başarıyla gerçekleştirildiğini ve ek iki sınıflı binanın hizmete açılabilmesi için ihtiyaç duyulan ekipmanlarla donatıldığını ifade etti. Lhagvasüren, çadır mahallelerinde yaşayan çocuklar için yapılan projeden ötürü tüm yerel halkı ve valilik adına Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya teşekkür etti.

Hövsgöl Vilayeti Mörön İlçesinde 2-5 yaş arasında bin 614 çocuk yaşıyor ve bu çocukların sadece yüzde 61'i okul öncesi eğitim hizmetinden faydalanabiliyor.

Halihazırda şu an toplam 200 çocuk okul öncesi eğitim aldığı 11. Kreş bünyesinde; öğretmenlerin ve çocukların Türk tarihi ve kültürü hakkında bilgi alabilmeleri ve ülkemizi yakından tanımaları amacıyla oluşturulan Türkiye Tanıtım Köşesi de bulunuyor. - ANKARA

Son dakika: TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek
Son dakika: TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek
Son dakika: TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek
Son dakika: TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek
Son dakika: TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek

Moğolistan, Çocuk, Okul, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek - Son Dakika


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