Son Dakika | TİM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu - Son Dakika

Son Dakika | TİM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu

19.11.2020 17:37
Son Dakika | TİM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu, System.String[]

Son dakika haberleri: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekonomide reform süreci başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğine ilişkin yol haritasını ve eylem planını sundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekonomide reform süreci başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğine ilişkin yol haritasını ve eylem planını sundu.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TİM Yönetim Kurulu ve Sektörler Konseyi başkanlarından oluşan heyeti, Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Görüşmede Gülle, TİM Sektörler Konseyi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, dış ticaret fazlası veren Türkiye vizyonu kapsamında yeni normal ve yeni reform döneminde ihracatta seferberlik başlatarak tam destek verdiklerini, ihracattaki yeni yol haritalarını, eylem planını ve TİM'in projelerini detaylı bir sunumla paylaştı.

"Hedef dış ticaret fazlası veren Türkiye"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ihracata verdiği desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye ihracat macerasına Cumhurbaşkanımızla beraber, 35 milyar dolar iken başladı. Bugün 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerliyoruz. Yani üçüncü binyıla başladığımızdan beri Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde neredeyse ihracatı 6 kat büyüttük. Türkiye'yi ihracatla yükselttik, yükseltmeye de devam edeceğiz. Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte, nice başarılara imza atacağımıza eminiz ve Cumhurbaşkanımızla beraber yepyeni bir yolculuğa çıkmakta olduğumuzun idrakindeyiz. Üretim olmadan ihracatın olamayacağının bilinciyle, özellikle dışarıya bağımlı olduğumuz ara malında yerli ve milli üretiminin sağlanması için Cumhurbaşkanımızın desteği büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, yatırım finansmanında desteklerin yanı sıra enerji, istihdam alanlarında rekabetçi kalabilmemizi sağlayacak Cumhurbaşkanımızın desteklerine de ihtiyaç duyuyoruz."

Gülle, Türk ihraç mallarını, ülkemizin alamet-i farikası haline getirmek için var güçleri ile çalıştıklarına vurgulayarak, TİM olarak ihracatta başlattıkları yeni seferberlikle ilgili beklentilerini şöyle sıraladı:

"Dış ticaret rejimi ve kambiyo rejiminin; şeffaf, anlaşılır olması, çok sık değil az ve öz değişiklik yapılması. Cumhurbaşkanımızın sık sık çizdiği gibi, sürekli yükselen değil, öngörülebilir bir kur seviyesi için piyasa dinamikleri ile eş anlı yürüyen bir ekonomi yönetimi, güveni tesis eden yeni bir yaklaşım. Eximbank ve ihracatın finansmanını sağlayan kurumlara sürekli destek ve kaynak sağlanması. Ülkemizin tedarik ve dış satım imkanını artırılabilmesi için, etkin ve rekabetçi bir lojistik ağı. Merkez Bankamız ve kamu bankalarıyla sürekli koordinasyon içinde olmak, ayda bir kere karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak. Dijital altyapı ve otomasyon sistemleri ile ilgili olarak acil yatırımların yapılması. Bu hususlarda, Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu yanında hükümetimizin hassasiyetinin de farkındayız. Cumhurbaşkanımızın bu kritik dönemde, ihracata ve alın teri döken ihracatçıya desteklerinin, önceden olduğu gibi bundan sonra da durmaksızın devam edeceğinden şüphemiz yok."

"Türkiye İhracat Şurası'nı düzenlemek istiyoruz"

İsmail Gülle, ülke kalkınmasının anahtarının ihracat olduğunun, ihracatçının omuzlarındaki yükün ne kadar büyük olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Zorlu dönemlerde asla sorumluluktan kaçmadık, önümüzdeki dönemde de asla kaçmayacağız. Durmaksızın 'İhracatla Yükselen Türkiye' için, Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünüzde her gün aynı heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. 'Daha Güçlü İhracat Daha Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda, milli ihracatın geleceğinin şekillendirileceği ve devamında geleneksel olarak tertip edilmesini planladığımız 'Türkiye İhracat Şurası'nı düzenlemek istiyoruz. Bu kapsamda öncelikle, Meclisimiz çatısı altındaki 13 bölgedeki ihracatçı birliklerinin koordinatör başkanları ile 'Türkiye İhracat Şurası İçin Bölgesel İstişare Toplantıları' düzenlemeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Gülle şöyle devam etti:

"Türkiye İhracat Şürası kapsamında, zorlu koşullar ve artan rekabete rağmen, 'daha fazla ve daha güçlü ihracat" için, Türkiye'nin dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülkeden biri olması adına, bir yol planı hazırlanması ve bu plan çerçevesinde çalışmaların sürmesini hedeflemekteyiz. Diğer yandan, 'Milletin İhracatçıları Milletin Evinde' sloganı ile, 2021 Hedef, Vizyon ve Fırsatlarını değerlendirmek üzere, Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelmek, ihracat ailesine moral ve güç vermiştir. Şura sonrasında ise 'Daha Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye' için, 2021 Yol Haritasını kamuoyu ile paylaşmak arzusundayız."

"Gençlerin ve kadınların ihracata katılmasını önemsiyoruz"

TİM Başkanı Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, özellikle gençlerin ve kadınların ihracata katılımını önemsediklerini ifade ederek, "Kadın konseyimizin kuruluşunun üzerinden neredeyse iki yıl geçti ve konseyimiz şimdiden birçok önemli projeye imza attı. Ülkemizin istikbali gençlerimizin, ihracat süreçlerinde daha aktif rol olması adına, Meclisimiz tarafından tasarlanan bir diğer projemiz ise "Genç TİM". Projemizin öncelikle iki amacı bulunuyor: İlki geleceğin ihracatçı genç neslini yetiştirmek, rekabet dünyasına hazırlamak ve ihracatçı ve ihracatçı firmaların ikinci kuşağını yetkin dış ticaretçi olarak yetiştirmek adına TİM çatısı altında bir konsey kurmak. Bir diğer amacımız ise ülkemizde öğrenim gören yerli ve uluslararası öğrencileri hedefleyen ve bu kitleye etkin dijital mecralardan ulaşan yapay zeka destekli bir platform oluşturulması." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki, Genç TİM, birinci ve ikinci nesil ihracatçılar arası deneyim paylaşımını gerçekleştirecek, katma değerli ihracat artışına katkı sağlayacak güçlü bir üniversite sanayi iş birliği oluşturacak, ülkemizin dış ticaret diplomasisine katkı sağlayacak genç neferlere staj ve istihdam imkanı sağlayacak, TİM çatısı altında küresel rekabete uyumlu gençlerin kapasite gelişimlerini güçlendirecektir. Genç TİM Konseyimiz ile genç ihracatçılarımızı odağına alan sürdürülebilir faaliyetler gerçekleştirecek, TİM tarafından düzenlenecek eğitim programları ile yeni nesil dış ticaret neferlerine teorik ve pratik bilgi aktarımını sağlayacağız. 'Türkiye'nin Geleceği İhracat, İhracatın Geleceği Gençler' hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, genç ihracatçıların katılımıyla, her yıl geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'Genç İhracat Zirvesi' düzenlemeyi istiyoruz. Zirve ile gençlerin ihracata yönelmesi için çalışmalar yapacak ve yenilikçi fikirlerin iş hayatına katkı sağlamasına yoğunlaşacağız."

"Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizle az zamanda çok işler başardık"

TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hükümet ile az zamanda büyük işler başardıklarını belirterek, "Bugün, 'Made in Türkiye' markası, dünyanın dört bir yanında beğeniyle anılıyorsa, bu konuda Cumhurbaşkanımızın katkıları çok büyük. Kendisine ihracat ailesine sonsuz destekleri adına, en derin şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | TİM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sundu - Son Dakika Ekonomi


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