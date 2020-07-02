Son Dakika: TİP Genel Başkanı Erkan Baş TBMM Başkanlığına aday oldu - Son Dakika

Son Dakika: TİP Genel Başkanı Erkan Baş TBMM Başkanlığına aday oldu

Son dakika politika haberine göre Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
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Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı seçim sürecini eleştirdi. Grubu olan tüm partilerin adaylarını ilan ettiğini ve milletvekillerinin de bu adayı desteklediğini söyleyen Baş, bu tutumun doğru olmadığını iddia etti.

Anayasa'ya göre siyasi parti gruplarının başkanlık için aday gösteremeyeceğini belirten Erkan Baş, ancak bu açık hükme rağmen grubu olan bütün partilerin adaylarını açıkladığını anımsattı.

Bu yaklaşımın yanlış olduğunu göstermek için TBMM Başkanlığına aday olduğunu dile getiren Baş, "Başkanlık bir prosedür ve basit bir oyun değildir. Türkiye'deki en apolitik seçim TBMM Başkanlığı seçimidir. Başkan adaylarının kendilerini anlatmalarına, görüşlerini bile paylaşmalarına izin verilmeyen bir seçim süreci söz konusudur. Bu en küçük sivil toplum örgütünde bile karşılaşmayacak bir durumdur. Doğru olan tüm adayların adaylık gerekçelerini, görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaşması ve milletvekillerinin de buna göre oy kullanmalarıdır." dedi.

"Sarayın değil halkın egemenliğini temsil etmek için adayım" diyen Baş, "Türkiye saraylılar tarafından yönetilecek bir ülke değildir. Bütün yetkileri elinden alınmış TBMM bir mücadele alanıdır. Tek adam rejimini kabul etmediğimizi en yalın bir şekilde göstermek için adayım. Halkın iradesine sadık olan milletvekillerinin oyuna talibim." ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:11 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika: TİP Genel Başkanı Erkan Baş TBMM Başkanlığına aday oldu - Son Dakika

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