Son dakika haber! TIR'A ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Tosya ilçesi Yazıçam mevkisinde meydana geldi. Özgür Küp yönetimindeki 24 DIA 244 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa Sorgusormaz yönetimindeki 50 AAE 696 plakalı çekici ve 33 CMK 54 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Özgür Küp'ün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü Mustafa S., diğer araç sürücüsünün öldüğünü öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu arada kaza, bölgedeki dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.