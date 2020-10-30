Son dakika! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tayfur I. kontrolündeki 31 R 4479 plakalı tır ile Hüseyin Kekeç idaresindeki 31 NH 003 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolu Kamışlar mevkisinde çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Kekeç ile aynı araçtaki Ebru Çaptır ve Semra Çaptır olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobildeki yaralılar Gamze Kekeç ve Ayşe Kekeç ise ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Tayfur I. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.