Son dakika! TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika! TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

29.04.2022 16:39
Son dakika! TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü İbrahim Sarı (74), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü İbrahim Sarı (74), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Türbe Mahallesi Şehit Barbaros Yakup Yenilmez Caddesi'nde meydana geldi. Musa Gökler yönetimindeki 42 AHZ 587 plakalı TIR, İbrahim Sarı'nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altında kalan Sarı, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin TIR'ın altından çıkardığı Sarı, ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR şoförü gözaltına alındı.


Son dakika! TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Son dakika! TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Son dakika! TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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İbrahim Sarı, Ereğli, Şehit, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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