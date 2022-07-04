Son Dakika | TIR'ın çarptığı kamyonet takla attı; sürücü ile eşi yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu takla atan kamyonetin sürücüsü İsmail Canbaz (37) ile eşi Güler Canbaz (36) yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişi Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Metin Polat (38) yönetimindeki 16 PM 049 plakalı TIR, İsmail Canbaz idaresindeki 16 J 2582 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile takla atan kamyonetin sürücüsü Canbaz ile eşi Güler Canbaz yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.