Son dakika... TIR'ın tekerinin kaplaması orman yangınına neden oldu
Son dakika haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki TIR'ın tekerleğinin kaplamasının koparak fırlaması sonucu çıkan yangında 3 dönüm ormanlık alan yanarak zarar gördü.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki TIR'ın tekerleğinin kaplamasının koparak fırlaması sonucu çıkan yangında 3 dönüm ormanlık alan yanarak zarar gördü.
Yangın bugün saat 14.00 sıralarında Antalya- Konya karayolunun Manavgat'ın Taşkesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle yangın söndürme uçağı ve helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.Yapılan araştırmada karayolunda seyreden 07 LIG 26 plakalı TIR'ın tekerleğinin kaplamasının soyulup fırlayarak, ormana düşmesinin ardından yangın çıktığı belirlendi. TIR şoförü jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:08
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... TIR'ın tekerinin kaplaması orman yangınına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi 4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler