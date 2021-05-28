Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tır, sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tır, tali yoldan karayoluna çıkmak isteyen sepetli motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tır kontrolden çıkarak duvara çarparken, savrulan motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.30 sıralarında Kula-Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Eşme yönüne seyir halinde olan Ali Abalı idaresindeki 35 AFK 824 plakalı tır, tali yoldan karayoluna çıkmak isteyen Hasan Ali Uzun idaresindeki 64 EL 285 plakalı sepetli motosiklete yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tır kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptı, tır sürücüsü ise yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı tır sürücüsü, önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan olay yerinde yaşamını yitiren Hasan Ali Uzun'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Kula-Eşme karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.