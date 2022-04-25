İzmir'in Tire ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Çağdaş Tutkaç (19) idaresindeki 35 BEC 750 plakalı motosiklet, Gültekin Başargan Caddesi'nde, A.G'nin kullandığı 35 T 2024 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk Tutkaç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsünün polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.