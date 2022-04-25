Son Dakika | Tire'deki trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Tire'deki trafik kazasında 1 kişi öldü

25.04.2022 23:28
Son Dakika | Tire'deki trafik kazasında 1 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Tire ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Çağdaş Tutkaç (19) idaresindeki 35 BEC 750 plakalı motosiklet, Gültekin Başargan Caddesi'nde, A.G'nin kullandığı 35 T 2024 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk Tutkaç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsünün polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tire'deki trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika


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