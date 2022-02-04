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Son dakika... Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

04.02.2022 19:22

Son dakika haberi... Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybettiANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Orhan Kılıç'ın kullandığı 07 NY 460 plaka 07 NDT 38 dorse plakalı tırın, Çavuşköy kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine giderken kavşaktan dönmekte olan Süleyman Manuş'un kullandığı 35 EFP 34 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Süleyman Manuş ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan küçük bir çocuk ise yaralandı.

Son dakika... Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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Manavgat, Antalya, Tragger, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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