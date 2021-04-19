Son dakika... TKDK, Elazığ'da 170 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyor - Son Dakika

Son dakika... TKDK, Elazığ'da 170 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyor

19.04.2021 20:41
Son dakika... TKDK, Elazığ'da 170 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyor, System.String[]

Son dakika haberler... Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, kentte tarım ve hayvancılığa dayalı 170 milyon liralık yatırımı hayata geçireceklerini bildirdi.

Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, kentte tarım ve hayvancılığa dayalı 170 milyon liralık yatırımı hayata geçireceklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, 7 Ocak'ta ilan edilen ve proje kabulleri 9 Nisan'da gerçekleştirilen IPARD-2 10. Çağrı Dönemi'nin büyük bir başarı ile tamamlandığını belirtti.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar adı altında besi, süt ve tavuk çiftlikleri ile yumurta üreticiliğinin yanı sıra Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi adı altında da süt ve kırmızı et ürünlerinin işlenmesi ile meyve sebze işleme sektörlerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 170 milyon lira olan 66 proje başvurusu aldıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hedefimiz her zaman olduğu gibi 10. Başvuru Çağrı Dönemi'nde de Elazığ çiftçisini ve yatırımcısını IPARD desteklerinden en fazla faydalandırmak. Mesai arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle salgına rağmen köylerde ve ilçelerde tanıtım çalışmalarımızı başarılı bir şekilde yürüttük. Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ve diğer paydaş kurumların da destekleri ile daha çok insanımıza ulaşmaya çalıştık."

Kentte ödedikleri her bir liranın çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Yılmaz, salgından önce Elazığ'ın depremi yaşadığını, gerek sanayiciye gerekse çiftçiye TKDK destekleriyle güç vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Avans uygulamasıyla TKDK desteklerinin daha cazip hale geldiğini ve Elazığ'da yatırım yapmak isteyen herkesi kurumlarını beklediklerini ifaden eden Yılmaz, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 170 milyon TL, verilecek hibe tutarının ise yaklaşık 95 milyon TL olduğu 66 adet proje kabulü gerçekleştirdik. Kabul edilen projelerin sektörlere göre dağılımı ise 10 adet süt çiftliği, 21 adet besi çiftliği, 27 adet kanatlı eti üretim tesisi, 1 adet yumurta tavukçuluğu üretim tesisi, 3 adet süt ürünleri işleme tesisi, 3 adet kırmızı et işleme tesisi ve 1 adet meyve sebze işleme soğuk hava deposu tesisidir. Kabul edilen projelerin incelenmesine hemen başlanmıştır ve inşallah temmuz ağustos aylarında sözleşmeleri imzalamaya başlayacağız, yatırımlar Elazığ'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Yatırım, Elazığ, Tarım, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... TKDK, Elazığ'da 170 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturmasına takılan belediye, Polonya'ya gönderilen ekibin eksiksiz döndüğünü açıkladı Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi Yaptıklarına akıl sır ermedi! Talihsiz çift, başlarına 4 milyon liralık iş açtı Yaptıklarına akıl sır ermedi! Talihsiz çift, başlarına 4 milyon liralık iş açtı Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı virüse yenik düşen polis memurunun son görüntüleri Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz         
21:31
Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti         
20:59
Seti birbirine katan Akın Akınözü, karavanı dağıtıp çekimi yarıda bıraktı Seti birbirine katan Akın Akınözü, karavanı dağıtıp çekimi yarıda bıraktı         
20:44
Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar? Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar?         
19:09
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı         
18:09
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır         
14:42
İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
13:46
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti         
12:34
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner         
08:08
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 22:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... TKDK, Elazığ'da 170 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei