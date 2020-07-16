Son Dakika | TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: "Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' aslında bizim için bir görev... - Son Dakika

Son Dakika | TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: "Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' aslında bizim için bir görev...

Son dakika haberleri: Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenledikleri etkinliğin kendileri için bir görev değil, bir borç olduğunu söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenledikleri etkinliğin kendileri için bir görev değil, bir borç olduğunu söyledi.

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TMF Başkanı Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüne yönelik, "Ülke için canını feda etmiş insanları unutmadığımız sürece hainler de tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi kendi başlarına nelerin geleceğini açıkça görecekler." diye konuştu.

"Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü aslında bizim için bir görev değil, bir borç." diyen Başkan Uçar, şunları kaydetti:

"Daha önce de kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine sürüşler yaptık. Bundan sonra da tekrar tekrar motosikletlerimizin yönünü bu tarafa çevireceğiz. Yüce Allah'tan dileğimiz bir daha böyle bir ihaneti bu ülkeye ve bizlere yaşatmasın. Vazife ve görev edindiğimiz sürüşümüze katılan bütün motosikletçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Etkinlik, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında dualarla tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar'ın yönetiminde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında İstanbul, Sakarya, Ankara ve Niğde illerini kapsayan 755 kilometrelik '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' düzenledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan sürüşün ilk durağı Sakarya olurken, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile motosikletli polisler korteje eşlik etti.

Motosiklet tutkunları Sakarya'da ilk olarak Arifiye Hanlı Mezarlığı'na gelerek 15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak'ı mezarı başında dualarla andı. Şehit ailesinin evine de uğrayarak şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek daha sonra motosikletçiler Ankara'ya hareket etti.

Ankara etabında Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu uğurladı

Sürüşün Ankara etabının startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan birlikte verdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar'ın da katıldığı saygı sürüşünde motosiklet tutkunları Ankara Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret ederek şehitleri andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü, Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrinde okunan dualarla tamamlandı.

Bekir Yunus Uçar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: 'Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' aslında bizim için bir görev... - Son Dakika Spor
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