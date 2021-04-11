TMO'nun ürün alımına sevinen çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan teşekkür etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden patates satın almaya başlamasının ardından, üreticilerin kaydettiği teşekkür videoları sosyal medyada paylaşıldı.

Nevşehir'de patates üretimi yapan çiftçilerin mutluluklarını paylaştığı görseller, kısa sürede birçok hesapta yayımlandı.

Paylaşılan görüntülerdeki kadın çiftçi, paketlenmeye hazırlanan patatesi kovalara doldururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Patateslerimiz hep çöpe gidecekti. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bizden satın alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Gelen tüccarlar kilogram başına 15 kuruş veriyordu. Cumhurbaşkanımız yine imdadımıza yetişti. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, uzun ömür versin." ifadelerini kullanıyor.

Başka bir patates deposundaki üretici de kilogramı 15 kuruşa satılamayan ve ellerinde kalan patatesin TMO tarafından kilogramı 85 kuruştan alındığını, kararın kendilerini mutlu ettiğini dile getiriyor.

Nevşehir ve Niğde'deki patates üreticilerince paylaşılan farklı görseller, sosyal medyada ilgi görüyor.