Pekcan: "İhracat yapmayan 15 bin 770 firmamızın güçlü ihracat potansiyeli var"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel tedarik ve değer zincirlerinin değişim ve dönüşüme uğradığını belirterek, "Bu dönemde bu zincirin önemli bir halkası olan Türkiye'nin etkinliğini daha da güçlendireceğine ve yoluna daha da güçlenmiş bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında, Türkiye'de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine özel önem verdiklerini belirterek, bakanlık çalışmalarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu" çalışmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

İş dünyasından gelen talep ve önerilere oldukça duyarlı ve açık olduklarını dile getiren Pekcan, özel sektör temsilcilerinin dahil olduğu İstişare Kurulunun bu yıl 11 kez toplandığını ve bu hafta yılın 12'nci ve son toplantısını icra edeceklerini bildirdi.

Pekcan, ihracatta devlet destekleri, Eximbank finansman imkanları, esnaf-sanatkar ve kooperatiflere sunulan faiz indirimli kredi imkanları ile özel sektörün yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bakanlığın markalaşma, firma gereksinim destekleri, firmalara online danışmanlık gibi destekleri de olduğuna dikkati çekti.

E-ticaretle ilgili çalışmaları da sürdürdüklerini aktaran Pekcan, "Ülkemizdeki e-ticaret kullanımında etkinliğin artırılması için e-ticaret sitelerine üyeliği ihracatta devlet destekleri kapsamına aldık. Ayrıca bu yıl hayata geçirdiğimiz e-ticaret.gov.tr adresinden erişilebilen E-Ticaret Bilgi Platformu sektörümüzün gelişimi için önemli bir kaynak niteliği taşıyor." dedi.

"İhracat yapmayan 15 bin 770 firmamızın güçlü ihracat potansiyeli var"

Pekcan, bakanlık olarak ticareti ve ihracatı tüm bölgelere ve tabana daha fazla yayabilmek amacıyla "81 İlde İhracata İlk Adım" programını hayata geçirdiklerini söyledi.

Tüm Türkiye'ye yönelik bir analiz gerçekleştirerek, güçlü ihracat potansiyeline sahip olmalarına rağmen henüz ihracat yapmamış firmaları belirlediklerini anlatan Pekcan, "Şu ana kadar 76 ilimizden 15 bin 770 firmamızı bu anlamda tespit etmiş durumdayız. Bu firmalarımızı sürdürülebilir bir şekilde ihracatçı yapmak için kendilerine özel mentorlük hizmeti sağlayacağız." diye konuştu.

"En yükseği, en ileriyi hedeflememiz gerekiyor"

İhracatı tabana yaymak amacıyla kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere girişimcilere yönelik, eğitim, mentorlük ve networking programlarının da devam edeceğini bildiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital ekonomiye adaptasyonu ve katma değerli üretim ve ihracat artışı için de ne gerekiyorsa sizlerle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ülke olarak hedeflerimiz bunu gerektiriyor, en yükseği, en ileriyi hedeflememizi gerektiriyor. Küresel tedarik ve değer zincirlerinin değişim ve dönüşüme uğradığı bu dönemde bu zincirin önemli bir halkası olan Türkiye'nin etkinliğini daha da güçlendireceğine ve yoluna daha da güçlenmiş bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz, bunu biliyoruz. Buna, en başta sizin gibi başarılı şirketlerimiz sayesinde gerçekleştirebileceğimizi de biliyoruz."

Pekcan, ilk 100 şirket arasına giren firmaları tebrik ederek, "Sağlık alanında olduğu kadar ekonomi alanında da önemli bir mücadele verdiğimiz bu günleri atlatıp yolumuza daha da güçlenerek hep beraber devam edeceğiz. Devlet-millet dayanışmasıyla bu zor dönemin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)