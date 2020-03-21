Son dakika! TOFAŞ'tan açıklama: "Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika! TOFAŞ'tan açıklama: 'Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok...' - Son Dakika Spor

Son dakika! TOFAŞ'tan açıklama: "Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok..."

6 saat önce

Tolga Öngören, AA muhabirine, Fenerbahçe Beko'nun açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Son dakika! TOFAŞ'tan açıklama:

Tolga Öngören, AA muhabirine, Fenerbahçe Beko'nun açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.


Temennilerinin, test sonucunun negatif çıkması olduğunu belirten Öngören, şöyle konuştu:


"Maalesef açıklamayı öğrendiğimiz andan itibaren telefonlarımız susmuyor. Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Doktorlarımızla görüştük. Yarın maçtan sonraki 8'inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz. Fenerbahçe maçı bittiği gibi Bursa'ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk."


Malcolm Thomas, Tolga Öngören, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:54 

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