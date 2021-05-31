Son dakika haberi | TOGEM-DER'in Filistinli çocuklar için düzenlediği Dönüşüm Pazarı açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) düzenlenen, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı", Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) düzenlenen, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı", Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde açıldı. "Sıfır Atık" projesine destek sağlamak amacıyla "kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi" düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen TOGEM-DER'in dönüşüm pazarında, oyuncaktan kıyafete, mobilyadan antika eşyaya kadar hayırseverlerin bağışladığı binlerce ürün satışa sunuldu. Çok sayıda sanatçı ve iş insanın da katkıda bulunduğu, Türkiye'nin 81 ilinden bağışlanan ikinci el ve yeni binlerce ürünün yer aldığı dönüşüm pazarı, 13 Haziran'da sona erecek. Etkinlikten elde edilecek gelir, Filistinli çocukların ihtiyaçları için kullanılacak. Çarşıya bağışta bulunan Emine Erdoğan da herkesi dönüşüm pazarına destek olmaya davet etmişti.

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