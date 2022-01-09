Türkiye'nin onlarca yıllık hayali gerçek oluyor.. Yerli ve milli elektrikli otomobilin üretileceği fabrika hızla yükseliyor..

Bursa Gemlik'te inşa edilen ve firma tarafından çekilen hızlandırılmış görüntüler, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenerek büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu..

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda geçtiğimiz gün sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmış TOGG'un 3 yıldaki hızlı yükleşi başta CEO' Gürcan Karakaş olmak üzere milyonlarca kişiyi duygulandırmıştı..

Türkiye'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobilin tanıtımı 27 Aralık 2019'da gerçekleştirilmişti.. Türkiye'nin otomobili, aktif güvenlik sistemleri desteğiyle her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.

Togg 2022'nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023'ün

1. çeyreğinde başlamış olacak..