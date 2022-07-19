Son dakika: TOGÜ'de "15 Temmuz Şehitlerini Anma Konseri" verildi - Son Dakika
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Son dakika: TOGÜ'de "15 Temmuz Şehitlerini Anma Konseri" verildi

19.07.2022 16:46
Son dakika: TOGÜ'de "15 Temmuz Şehitlerini Anma Konseri" verildi

Son dakika haberler... Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "15 Temmuz Şehitlerini Anma Konseri" verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "15 Temmuz Şehitlerini Anma Konseri" verildi.

TOGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konseri, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay, Genel Sekreter Fatih Alhan, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler dinledi.

Devlet Konservatuvarı akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi Cevahir Korhan Işıldak, Öğretim Görevlisi Aziz Destegül ve Araştırma Görevlisi Bora Kanar tarafından icra edilen konser sonrası Rektör Şahin, akademisyenlere teşekkür belgesi takdim etti

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Demokrasi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: TOGÜ'de '15 Temmuz Şehitlerini Anma Konseri' verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: TOGÜ'de "15 Temmuz Şehitlerini Anma Konseri" verildi - Son Dakika
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