Son dakika haberleri: - TÖHOB Genel Başkanı Soydaş'dan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ovacık'a ziyaret - Son Dakika

- TÖHOB Genel Başkanı Soydaş'dan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ovacık'a ziyaret

İSTANBUL - Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş, İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve Özulaş Toplu Taşım A.Ş Başkanı Göksel Ovacık'ı ziyaret etti.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş, bugün İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve Özulaş Toplu Taşım A.Ş Başkanı Göksel Ovacık'a ziyarette bulundu. Ümraniye'de düzenlenen ziyarete Tüm Özel Halk otobüsleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri de katılım gösterdi. Ziyarette korona virüs sürecinde özel halk otobüsü sektöründe yaşanan olumsuzluklar, otobüs şoförleri ile yolcuların salgın sürecinden nasıl etkilendikleri konuşuldu. Ziyaretin ardından yapılan toplantıda tüm Türkiye'de uygulanan toplu ulaşım yasası ele alındı.