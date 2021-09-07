CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in cenazesi Kilis'teki işlemlerinin ardından havayoluyla memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin cenazesini Tokat Havalimanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, daire müdürleri, STK temsilcileri ve yakınları karşıladı. Karşılama sırasında şehidin anne-babası Fatma ve Hüseyin Yiğit sinir krizi geçirirdi. Şehidin eşi Özlem Yiğit de 2 çocuğuyla birlikte aynı uçakla kente geldi. Şehidin çocukları Dila Yiğit (7) ile kundaktaki 6 aylık bebekleri Melih Yiğit'in kendilerini Turhal'a götürecek olan araca doğru gittiği anlar yürek burktu. Şehit Yiğit'in naaşı karayolu ile Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Şehit Uzman Çavuş Muammer Yiğit, yarın öğle namazı sonrası ilçedeki Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlığında toprağa verilecek.