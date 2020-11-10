Son dakika... Tokat Belediye Plevne'de son 4 maçı kazanmanın sevinci yaşanıyor

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de son maçlarda alınan başarılı sonuçların sevinci yaşanıyor.

Tokat ekibi, ligde yaptığı son 4 maçta sırasıyla Haliliye Belediyespor'u 3-1, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1, Solhanspor'u da 3-0 yenmeyi başardı.

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, ligde oynadıkları son 4 maçı kazandıklarını anımsattı.

Son olarak Solhanspor maçına da iyi başladıklarını belirten Altan, "Evimizde, geçen hafta Galatasaray'ı yenen ve çıkışta olan Solhanspor'u misafir ettik. Hedef maçlarımızdan biri olan Solhanspor karşılaşmasında iyi mücadele ettik. Oyun planımızı uygulamakta sorun yaşamadık ve galip geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Altan, yarın deplasmanda İnegöl Belediyespor ile karşılaşacaklarına işaret ederek, "Maçın Tokat'taki hazırlıklarını tamamladık. İyi mücadele edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. Bu maçtan sonra hafta sonu da yine deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Her iki karşılaşma da hedef maç niteliğinde ve galip gelmek için sahada elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tokat Belediye Plevne, ligde 19 puanla 7. sırada yer alıyor.