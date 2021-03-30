Son dakika! Tokat Belediyesi şehitlikte ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yapıyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Erenler Şehitliği'nde ağaçlandırma ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, personelden bilgi aldı.

Şehit kabirlerini ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Eroğlu, şehitlerimi rahmetle anarak, "Vatanımız için canından vazgeçen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bugün şehitliğimizde yeni ağaçlarımızın dikimini gerçekleştiriyoruz. Havaların ısınmaya başlamasıyla ağaçlandırma ve bitki bakım çalışmalarımızı hızlandırdık." dedi.

Erenler Şehitliği'ne çıkan yolda yeni ağaçlandırma faaliyetinde de bulunduklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Buna ek olarak, ağaçların uzun ömürlü olması için destek çalışmalarımızı da hemen gerçekleştirdik. Daha önceden toprakla buluşmuş, şehit kabirlerimizin bulunduğu alanda dikili olan ağaç ve bitkilerimizin de periyodik bakımını ve temizliğini tamamlandık. Bu çalışmaları periyodik olarak sürdürmekteyiz. Şehrimizin ana noktalarından geçen refüjlerde ve kavşaklarda da ağaçlandırma faaliyetlerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yeşil noktasında her geçen gün üstüne koyan bir Tokat için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle cennet vatanımız uğruna canını, kanını döken tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, hepsinden razı olsun."