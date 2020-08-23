Son dakika! TOKAT Kazada yola saçılan çekirdekleri vatandaşlar topladı - Son Dakika

Kazada yola saçılan çekirdekleri vatandaşlar topladı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde römorkunda çekirdek yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yola saçılan çekirdekleri ise vatandaşlar toplayarak römorka yükledi. Kaza saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. İlçeye bağlı Çamdibi köyünde yaşayan Sefer Yetişkin (79) tarlasından hasadını yaptığı çekirdeği satmak için 60 ER 593 plakalı traktörüyle yola çıktı. Yetişkin'in kullandığı traktör Değirmenli köyü girişindeki kavşakta Mustafa Gültekin (55) yönetimindeki 25 AL 444 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada traktörün römorku devrildi. Traktörün römorkundaki çekirdekler ise yola saçıldı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Mehmet Demirci (57) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen çekici ile römork düzeltildi. Yola saçılan çekirdekleri ise köyden getirilen kürek ve fırçalarla vatandaşların yardımıyla yeniden römorka yüklendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.