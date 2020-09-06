Son dakika... TOKAT KPSS'de kimliğini unutan ve kaybeden adayların yardımına polis yetişti - Son Dakika

KPSS'de kimliğini unutan ve kaybeden adayların yardımına polis yetişti

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 6 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi.

KPSS'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Kimliklerini evde unutan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Adaylar, evlerine götürülerek kimlik kartını aldıktan sonra yeniden sınav salonlarına getirildi.

Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 6 aday da İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis ekiplerinden yardım istedi. Bu kişiler polis otosu yardımıyla sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.