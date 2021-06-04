Son dakika... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erbaa ilçe merkezli olarak İstanbul'da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçu kapsamında sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 223,90 gram toz esrar, 91 adet ekstasy hap, 14,42 gram bonzai, 13 kök Hint keneviri, 1,06 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT