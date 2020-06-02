Son Dakika: Tokat Şehir Müzesi'nde termal kameralı önlem - Son Dakika

TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 75 gün önce kapatılan, 11 bin parça eserin bulunduğu Tokat Belediyesi Şehir Müzesi, yeniden ziyarete açıldı. Kurulan termal kamera ile ziyaretçilerin vücut sıcaklığı kontrol edilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 75 gün önce kapatılan müze ve ören yerleri, dün itibarıyla yeniden açıldı. Kente Tokat Belediyesi'nce 1,5 yıl önce açılan müze içinde, eski Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile kenti anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu , "Müzemiz, Tokat'ı ziyaret etmeye gelen turizm dostlarımızla inşallah bundan sonra da çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiş olacak. Tokat Belediyesi Şehir Müzemiz, 2019 yılının 18 Şubat'ında açılmıştı, kapandığı tarihe kadar da burası çok güzel hizmet vermişti. Yaklaşık 180 bine yakın insan da bu şehir müzemizi gezmişti. Şimdi tekrardan eski günlerine, eski canlılığına kavuşacak" dedi.

'YENİ SOSYAL HAYATIMIZ VAR'

Yeni sürece girildiğini ve yeni sosyal hayatın olacağını dile getiren Başkan Eroğlu, "Bunun 3 kuralı var. Mesafe, maske, kişisel ve genel temizlik diyebiliriz. Bu anlamda biz de bu müzemizi bu anlatmış olduğumuz çerçevede gelenlere maske takma zorunluluğu ile maske taktırıp gezdireceğiz. İkincisi; gelen misafirlerimize sosyal mesafe kuralını koymak suretiyle geziyi sağlayacağız. Üçüncüsü de temizlik hususu. Hem buranın günlük dezenfekte edilmesi hem girerken kişisel el hijyenleri ile insanların ellerini dezenfekte etmeleri, bütün bunlar sağlanacak. Bunların yanında bir diğer kriter ise ateş. Ateşle ilgili de termal kameramız var. Bu termal kamerayı da müzemize koyduk. Termal kameradan geçen insan vücut ısısı anlık olarak çıkıyor. Böyle güzel bir çalışmayı da burada başlatıyoruz. Bu almış olduğumuz önlem ve kriterlerle de şehir müzemiz şehirdeki insanlara hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu.

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