Son dakika! Tokat'ta 12 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı - Son Dakika

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 12 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker için anma programı düzenlendi.

Sazak köyü yakınlarında olayın yaşandığı yerde yaptırılan ve şehitlerin fotoğrafları ile Türk bayrakları bulunan Şehitler Anıtı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir askerin olayın nasıl gerçekleştiğini aktardığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şehitliğin yanındaki alana yapılan Mehmetçik Çeşmesi'nin de açıldığı programda, şehit aileleri ve gazilere plaket verildi.

Programa, Vali Ozan Balcı, Kaymakam Talat Tabur, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sazak köyü yakınlarında 7 Aralık 2009'da teröristlerce düzenlenen saldırıda, Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit olmuştu.