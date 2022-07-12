Tokat'ta 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Tokat'ta 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

12.07.2022 15:54

Tokat'ta 5 kişinin yaraladığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta 5 kişinin yaraladığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Sivas kara yolu Çamlıbel kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halinde bulunan A. E idaresindeki 34 CPY 152 plakalı otomobil tali yoldan aynı istikametteki yola çıkan Y.Ç idaresindeki 60 YD 770 plakalı cipe çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

(Nurhan İçmez/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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