Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Sivas kara yolu Çamlıbel kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halinde bulunan A. E idaresindeki 34 CPY 152 plakalı otomobil tali yoldan aynı istikametteki yola çıkan Y.Ç idaresindeki 60 YD 770 plakalı cipe çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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