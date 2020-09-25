DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

TOKAT'TA AVM'DE YANGIN TOKAT'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1, System.String[]

TOKAT'TA AVM'DE YANGIN

TOKAT'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Tokat'ta Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Diğer kuruluşlardan da yangın söndürme çalışmaları için destek istendi. Yangına müdahale sürüyor.

İtfaiye, Yangın, Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 07:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

HDP'li RTÜK üyesi Ali Ürküt de Kobani olayları kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alındı Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor! Meteoroloji saat verip uyardı Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti
Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlui basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı Sevgilisi Ece Erken ile görüntülenen Şafak Mahmutyazıcıoğlui basın mensuplarını tehdit etti! Ece Erken yerinden bile kalkmadı         
10:20
Vicdansız koca, av tüfeğiyle yaraladığı eşini 170 kilometre gezdirdi Vicdansız koca, av tüfeğiyle yaraladığı eşini 170 kilometre gezdirdi         
09:51
Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi         
09:29
HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı! Partililer slogan attı HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı! Partililer slogan attı         
08:45
Torpil nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, yaşıtlarını torpille oynamamaları konusunda uyardı Torpil nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, yaşıtlarını torpille oynamamaları konusunda uyardı         
08:31
Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor         
07:45
Liverpool, Lincoln City'yi 7-2 mağlup etti Liverpool, Lincoln City'yi 7-2 mağlup etti         
00:13
Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı         
23:11
Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerinin tutulduğu inşaatı tamamlanan yaklaşık 400 kampın uydu görüntüleri yayınlandı Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerinin tutulduğu inşaatı tamamlanan yaklaşık 400 kampın uydu görüntüleri yayınlandı         
13:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 10:29:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei